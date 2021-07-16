مديرية الطب البيطري بالقاهرة تستعد لعيد الأضحى (صور)

استعدت مديرية الطب البيطري بالقاهرة لعيد الأضحى بمراجعة الأسواق والتأكد من صلاحية اللحوم وعقد الندوات التعريفية للذبائح السليمة.

وراجعت مديرية الطب البيطري الأسواق بناءً على تعليمات الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع وعرض اللحوم والأسماك، ليتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور شحاته شنودة، مدير إدارة حلوان البيطرية ودكتورة نهي ممدوح ودكتورة شيماء عمر، بالتنسيق مع رئيس حى حلوان والتموين والبيئة والصحة، لفحص اللحوم والمواد الغذائية من أصل حيواني المعروضة للبيع.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إلين سامي، مدير إدارة غرب البيطرية والدكتورة ماريت مراد، بالتنسيق مع رئيس حى غرب والتموين والبيئة، لضبط المخالفين وتحرير محاضر بالمخالفات، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

استعدات مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى

استعدات مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى

استعدات مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى

استعدات مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى