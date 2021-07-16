احتفالا بالعيد القومي للعاصمة.. محافظ القاهرة يؤدي صلاة الجمعة بحضور4 وزراء ومفتي الجمهورية

أدى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صلاة الجمعة، في إطار احتفال محافظة القاهرة بعيدها القومي 1052، بمشاركة الدكتور على مصليحي وزير التموين، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، نائباً عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية أداء صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .

- خطبة الجمعة عن حرمة الدماء والأموال



وتناولت خطبة الجمعة حرمة الدماء والأموال واعتبار توفير الأمن والأمان من أعظم مقاصد الشريعة ، كما تناولت الخطبة أهمية مبادرة "حياة كريمة"، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى تغيير حياة المواطنين .

- تطوير حي الزيتون

واستمراراً لاحتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي 1052 افتتح، أمس، محافظ القاهرة أعمال تطوير حي الزيتون والمركز التكنولوجي الخاص به في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية.



وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات ، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا الى رضاء المواطنين.

- خطة لبرنامج العمل الإلكتروني بالمحافظة



وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الاداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الاجراءات بين الادارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة ، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين ، بالاضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.



وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة الكترونية موحدة حيث أن جميع الأحياء سوف تعمل من خلال تطبيق الكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الانترنت ، ويتيح لمتخذي القرار الاطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة .

شهد الافتتاح د. حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حى الزيتون .

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