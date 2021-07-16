الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البوري» بـ55 جنيها.. أسعار الأسماك «جملة» اليوم

الأسماك
الأسماك

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 15 يوليو 2021، وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث سجل البلطى "1" بين 20 - 22 جنيهًا للكيلو، والبوري "1" بين 55 -60 جنيهًا للكيلو، والثعابين بين 50 - 210 جنيهات للكيلو.


أسعار السمك البلطي
سمك بلطى "1" من 20 - 22 جنيهًا للكيلو

سمك بلطى "2 " من 17 - 19 جنيهًا للكيلو

بلطي أسواني من 17 -37 جنيهًا للكيلو

فيليه بلطي من 30 – 110 جنيهًا للكيلو " بالطلب "

أسعار السمك البورى
سمك بوري "1" من 55 –65 جنيهًا للكيلو

سمك بوري "2" من 47 - 53 جنيهًا للكيلو

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك البياض
قشر بياض من 50 - 110 جنيهًا للكيلو

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 50 - 110 جنيهًا للكيلو
بياض أملس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو

سمك ثعابين 50- 210 جنيهًا للكيلو

أسعار سمك المكرونة

سمك مكرونة سويسي من 65 – 80 جنيهًا للكيلو

سمك مكرونة مجمدة من 20 - 30 جنيهًا للكيلو

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو

كابوريا من 30- 120 جنيهًا للكيلو

أسعار السمك (مرجان - بربون)
سمك مرجان "2" من 23 - 27 جنيهًا للكيلو

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو

سمك بربون "2" من 32- 38 جنيهًا للكيلو

سمك بربون مجمد 25- 30 جنيهًا للكيلو

سمك دنيس من 90 – 130 جنيهًا للكيلو

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو

أسعار الجمبري
جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو

جمبري "3" 90 - 160 جنيهًا للكيلو

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وائل لطفي

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