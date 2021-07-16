جامعة بنها تنظم برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس والمرشحين لعمادة الكليات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، بدء التسجيل بدورة ( القيادة والتأثير) والتي تهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بالقيادة الجامعية، من خلال برنامج تدريبي لمدة 3 أيام بواقع 6 ساعات يوميا.



وقال الدكتور هاني شحته، المدير التنفيذي للمركز، أن اليوم الأول يتناول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، واليوم الثاني يتناول الجوانب المالية والإدارية بالجامعات، و الجوانب القانونية في الجامعات، أما اليوم الثالث يتناول القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الازمات والمخاطر، و موضوعين من موضوعات تنمية القدرات الجامعية.



- هندسة بنها تناقش مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية



وفى سياق متصل ناقشت كلية الهندسة ببنها مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية وذلك بحضور الدكتور عارف سليمان عميد الكلية ، والدكتور أيمن عبد الحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية والمشرفين وأعضاء لجنة مناقشة المشاريع.



وقال الدكتور عارف سليمان عميد الكلية ان مشاريع التخرج كانت محل إعجاب وتقدير الجميع ، حيث تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة ، لخدمة بعض المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ووجه عميد الكلية الشكر لقيادة وإدارة الجامعة علي الدعم المتواصل والمستمر للطلاب ، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء لجنة المناقشة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بقسم الهندسة المعمارية بالكلية.



من جانبه أضاف الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس قسم الهندسة المعمارية ان من بين هذه المشروعات علي سبيل المثال لا الحصر " مشروع المركز المالي والتجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومركز إعادة تدوير المخلفات بالسادات ، ومركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بالزعفرانة ، ومركز تطوير الرخام بالجلالة ، وقد تنوعت اختيار الأماكن لهذه المشروعات بما يخدم مدينة بنها.