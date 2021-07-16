انتعاش قطاع السفير يدفع الأسهم الأوروبية للصعود

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعد أن انتعشت أسهم شركات السفر من الخسائر الحادة التي

سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في حين طغت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية على المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بالسلالة دلتا في القارة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، مما يجعله متجها لإنهاء الأسبوع مستقرا أو بانخفاض طفيف، وكان قطاعا السفر والتجزئة في مقدمة الرابحين بين القطاعات.

وانخفض سهم إريكسن السويدية 9.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن أرباح أساسية في الربع الثاني من العام أقل من تقديرات السوق، متأثرة بانخفاض المبيعات في البر الرئيسي الصيني.

وفي بريطانيا، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 وأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة 0.5 بالمئة لكل منهما بعد خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع مع الاتجاه لرفع المزيد من القيود المرتبطة بالجائحة يوم الاثنين.

وقد تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي أمس الخميس، إذ هبطت أسهم شركات النفط نتيجة انخفاض أسعار الخام، في حين نزلت أسهم شركات طاقة الرياح بعد توقعات سلبية للأرباح من سيمنس إنرجي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش مع تراجع قطاع النفط والغاز 3.3 بالمئة.

وانخفض سهما شركتي النفط العملاقتين رويال داتش شل وبي.بي المدرجة في المملكة المتحدة بنحو ثلاثة بالمئة، انخفضت أسعار النفط الخام وسط توقعات بمزيد من الإمدادات بعد تسوية بين كبار منتجي أوبك.

وانخفض سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة بعد أن ألغت هدف الأرباح، إذ تضرر قسم طاقة الرياح سيمنس جاميسا؛ بسبب ارتفاع أكثر من المتوقع في تكاليف المواد الخام وزيادة المنتجات.

وهبط سهم سيمنس جاميسا 16 بالمئة، فيما تراجع سهم فيستاس المصنعة لتوربينات الرياح 6.9 بالمئة.

عوضت الأسهم الأوروبية معظم الخسائر التي تكبدتها خلال الجلسة اليوم الأربعاء لتظل قرب مستويات قياسية مرتفعة بعد أن اتبع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لهجة تميل إلى التيسير النقدي؛ مما هدأ المخاوف الناجمة عن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.