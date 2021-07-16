«القوى العاملة»: تعيين 1052 شاباً خلال شهر يونيو بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 1052 شاباً، منهم شاب من ذوي الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1127 شابا، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 18 ألف جنيه لـ9 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه منحة وفاة أحد الأقارب لعامل، وصرف منحة عيد العمال لـ2599 عاملاً من المسجلين بواقع مليون و299 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 47 عاملاً جديداً على المنظومة، وتحرير 620 بوليصة تأمين على الحياة لتلك الفئة.

وكانت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 601 شاباً، منهم 3 شباب من ذوى الهمم والعزيمة، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1014 شابا، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

كما قامت المديرية خلال شهر مايو، بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً، منها 4000 جنيه لـ2 عمال منح مولود جديد، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، و10 آلاف جنيه منحة وفاة عامل، وصرف 10 آلاف جنيه أخري منح لـ2 عمال لعمل عمليات جراحية كبرى، فضلاً عن تسجيل 119 عاملاً جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 196 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 20 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ15 شكوى، و19 شكوي ما زالت تحت البحث.