الكوميكس.. أبرز ما جاء فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

دشنت دار عصير الكتب أولى محاولاتها في فن الكوميكس عن طريق نشر 9 مجلدات لقصص عالمية قامت بترجمتها وطرحها عبر منفذها بمعرض الكتاب، لتلحق بدار المحروسة ويساهمان معا في نشر فن الكوميكس في مصر، الدستور التقت محمد مسلم مدير دار المحروسة ومحمد فضل مدير الترجمات بدار عصير الكتب وتحدثا باستفاضةعن مشروع الكوميكس.

يقول محمد مسلم مدير دار المحروسة للنشر والتوزيع: بدأ مشروع الكوميكس في مصر بمجموعة جراج ومترو لمجدي الشافعي وتجربة ميكي ومخلوف في توكتوك وتجربة الشباب في جراج.

وأضاف:" وفي المحروسة حاولنا تقديم الكوميكس بصورة معاصرة نهدف منها إلى أن يصل هذا الفن للجميع وأن تكون الإصدارات ملبية لجميع الأذواق.

وأكمل: بداية المشروع كانت عام ٢٠١٨ حين قمنا بنشر سلسلة مانجا الياباني ومنها الجن الحافي عشرة أجزاء وتناقش مأساة القتبلة النووية علي هيروشيمما ونجازاكي، ومطلع عام ٢٠١٢٠ اكتملت السلسلة بتعاوننا مع دي سي كوميكس وترجمت أعمال ظهرت في ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وسيظهر منها قريبا باقي الأعمال.

واستطرد: حاولنا أن نواكب كل الاذواق والاتجاهات في العالم فتعاونا مع كاستر مان في فرنسا لانتاج كتاب الغول لـ"انكي بلال" اشهر رسامي الكوميكس في فرنسا وترجمة الدكتور انور مغيث الرئيس الأسبق للقومي للترجمة.

وأكد:" ذهبنا بعيدا للنرويج وكانت سلسلة كوميكس "نيبيل" وأيضا من التشيك ترجمنا كتاب "نضال النساء" ومن أمريكا كتاب كوميكس ينشر لاول مرة في العالم العربي وهو كتاب "ترامب".

وتابع: لم نتوقف عند الغربيين وكان لابد ان نضع بصمتنا الخاصة فينا يتعلق بتاريخنا العربي والتراث العربي فنشرنا وقت الشدة ويناقش الشدة المستنصرية في زمن المستنصر وشبيك لبيك وهو عبارة عن ثلاثة أجزاء يناقش الامنيات تاليف دينا محمد يحيي وهي كاتبة ورسامة كوميكس، كما نشرنا كتاب كوميكس اساطير الخوف للفنان محمد صلاح وميجو..

وقال مسلم عن الكوميكس في نصر: أتمني أن تتسع دائرة النشر لهذا الفن وان يكون علي نطاق واسع لدي الناشرين بحيث يجتذب عدد كبير من القراء بالإضافة لمحبي هذا الفن وان يهتم الناشرين بهذا الفن المنسي في مصر.

أما محمد فضل مدير الترجمة بدار عصير الكتب فقال:" الفكرة بدأت منذ عام ٢٠١٥ عندما افتتحنا دار عصير الكتب ووجدنا حينها أن التكلفة كبيرة جدًا وظل الموضوع منسيا الي ان جاء الوقت لنعيد إحياء الفكرة وفي هذا الفترة قررنا أن نقوم بعمل كوميكس ملون في كتب كوميكس تطرح بمعرض الكتاب وبالفعل حصلنا علي حقوق شركة دي سي كوميكس الشهيرة وايضا من شركة "دارك هورس".

وأضاف:" خاطبنا الشركتان وابدينا رغبتنا في ترجمة المشروع للغة العربية وبالفعل قاما بالرد مرحبين وأملوا شروطهم وتم الاتفاق علي نشر الكتب وتعاقدنا علي نشر ٢٠ عمل منهم ٥ من سلسلة باتمان نوار و١٥ عمل متفرق ما بين سلسلة بتتمان وسلسلة بلاك ليبول هذا عن دي سي.

وعلي الجانب الآخر فدارك هورس تعاقدنا معها على أكاديمية المظلة و٣٠٠ اسبرطي وأصدرنا ٩ أعمال بالتزامن مع معرض الكتاب ونعكف حاليا علي اتمام باقي المشروع بالكامل ليلحق بالمعارض العربية.

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