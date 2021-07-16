منسق حياة كريمة ببنى سويف بعد تسلم والدته جائزته من الرئيس: أسعد أيام حياتى

قال محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إن والدته قامت بتسلم جائزة التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فأسعد أيام حياتي تكريمي من الرئيس السيسي وتسلم والدتي الجائزة، مضيفاً أنه تواجد في أحد مواقع العمل بمبادرة حياة كريمة داخل مجمع مدارس الرياض التابعة لمركز ناصر لشرح أعمال التنفيذ في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بنى سويف امام الرئيس السيسي على الهواء مباشرة.

وأضاف جبر بعدما تم إبلاغي بالتكريم لم أجد أفضل من والدتي لتكون هي التي تتسلم الجائزة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرا عن فخره كونه أحد افراد هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التي ستغير شكل وملامح الريف المصري.

وتسلمت السيدة ورد اليمن عبدالعظيم جائزة التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسى والخاصة بنجلها محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف خلال الاحتفالية التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة والذي عقد باستاد القاهرة الدولي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج قرى مركزي ببا وناصر وعددها 66 قرية،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب، والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.