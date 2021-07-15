الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا إيلاريون

الانبا ايلاريون
الانبا ايلاريون

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل في المقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بالقاهرة، اليوم الخميس، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر. 

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تم خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة الرعوية بإيبارشية البحر الأحمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وعلى صعيد آخر، صليّ صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالبحر الأحمر، والحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها رفع بخور عشية تذكار نياحة القديس العظيم الأنبا مرقس الأنطوني؛ أحد قديسي دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، بحضور ومشاركة مجمع الآباء رهبان الدير.

وخلال صلوات العشية تم تطييب جسد القديس الأنبا مرقس الأنطوني وعمل الزفة والتمجيد.

وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم أيضا بعيد نياحة القديس العظيم الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح وتذكار نياحة القديس العظيم الأنبا كاراس السائح حبيب الملائكة.

من جهة أخرى، قام اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس بتدشين مذبح على اسم العذراء، وكذلك حامل الايقونات، ثم قداس عيد نياحة الأنبا كاراس السائح بكنيسته بعزبة سلطان، وألقى نيافته عظة بعنوان "الكنيسة من هي".

وأثناء القداس الإلهي قام نيافته برسامة اثنين وعشرين شماسا في رتبة أبصالتس، شارك نيافته في الصلاة القس يوستينوس جرجس، والقس مينا رزق، والقس رافائيل يوسف، والقس دانيال سامي، والقس جرجس شوقي، والقس فلوباتير حنا، والقس حنانيا موريس.

الأنبا إيلاريون الأنبا إيلاريون أسقف إبراشية البحر الأحمر الأنبا إيلاريون مطران البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس

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وائل لطفي

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