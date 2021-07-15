الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: نمتلك من الأدوات السياسية والعسكرية ما نحمى به مقدراتنا

السيسى
السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إن مصر تدير علاقاتها الخارجية بالاحترام المتبادل، ومصر أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، "فى سبيل تحقيق السلم على المستويين الإقليمى والدولى فإن منهج مصر كان قائما على ممارسة أقصى درجات الحكمة دون المساس بالأمن القومى المصرى على الحدين القريب والبعيد، ولكن لدينا فى سبيل الحفاظ على أمن مصر القومى خيارات متعددة".

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وائل لطفي

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