تنشيط السياحة تستطلع آراء الشركات فى المشاركة بالمعارض السياحية المقبلة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أنها بصدد البدء في الإجراءات التنفيذية لخطة المعارض الدولية 2021 /2022، وطالبت غرفة شركات السياحة استطلاع رأي الشركات وإبداء مدى رغبتهم في المشاركة بالمعارض الدولية وهم 7 معارض دولية من بينهم معرض leisure الذي من المقرر أن ينعقد في العاصمة الروسية موسكو في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، ومعرض top resa الذي سينعقد في باريس في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر.

بالإضافة إلى معرض ttg الذي سيقام في مدينة ريمني بإيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، كما أنه من المقرر أن تشارك الهيئة في معرض wtm الذي سيقام بمدينة الضباب لندن في الفترة من 1 الى 3 نوفمبر المقبل، كما استطلعت رأي الشركات حول معرض jata الذي سيقام باليابان في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، بالإضافة إلى معرض وارسو الذي سيقام ببولندا في الفترة من 25 الى 27 نوفمبر المقبل وأخيرا معرض ibtm الذي سيقام ببرشلونة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وطالبت الغرفة من جموع الشركات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالغرفة في موعد أقصاه الأربعاء المقبل ما يفيد رغبتهم من عدمها بالمشاركة فى تلك المعارض، موضحة أن الهيئة ستقوم بتحديد المعارض التي سوف تشارك فيها وحجم الجناح المصري لكل معرض بناء على عدد الشركات الراغبة في الاشتراك بكل معرض، من خلال ما سوف يرد الي الغرفة من الشركات الراغبة في المشاركة بتلك المعارض.

يشار الى أن المعارض السياحية هى آلية من آليات الترويج والتنشيط السياحي حيث تقوم الدول السياحية بالمشاركة في تلك المعارض التي تعتبر تجمع كبير لصناع السياحة على مستوى العالم وتقوم كل بعرض منتجاتها السياحية، كما يتم إبرام التعاقدات بين الوكلاء من الدول السياحية من شركات وفنادق وغيرها ومنظمي الرحلات بالخارج.