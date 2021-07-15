إيبارشية منفلوط تحتفل بالعيد الثاني لتجليس الأنبا ثاؤفيلوس

تحتفل إيبارشية منفلوط للأقباط الأرثوذكس الآن، بذكرى العيد الثاني لجلوس الأنبا ثاؤفيلوس على كرسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هناك.

الأنبا ثاؤفيلوس من مواليد 22 يونيو 1972 م، وهو خريج كلية الزراعة قسم الإنتاج الحيواني، وسيم الانبا ثاؤفيلوس راهبا في 10 مارس 1996 م، بدير السيدة العذراء مريم المحرق، أسيوط، مص، باسم الراهب القمص ميخائيل المحرقي، و نال الكهنوت عام 2003 م، بينما نال القمصية عام 2017 م، و خدم في الدير سكرتيرًا لرئيس الدير نيافة الأنبا بيجول.

وسيم أسقفًا في 9 يونيو 2019 م، على إيبارشية منفلوط وتوابعها، بأسيوط، بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك خلفا للأسقف الراحل نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط، اذلي رحل في 2018.

الجدير بالذكر أنه بعد نياحة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط سنة 2018 م.، أسرف الأنبا يوأنس على الإيبارشية حتى تم رسامة الأنبا ثاؤفليس أسقفًا.

وكان قد شارك نيافة الانبا ثاؤفيلس فى صلاة عشية عيد الاباء الرسل الاطهار مع نيافة الحبر الجليل الانبا باخوميوس مطران البحيرة بكنيسة القديس بطرس الرسول والقديس بولس الرسول بمدينة النوبارية الجديدة

كما التقى نيافة الانبا ثاؤفيلس مع كل من القس باسم عدلى امين عام مدارس السنودس الانجيلى والقس متى رزق الله الممثل القانونى لمدارس سانت مارى الخاصة والقس بيشوى سمعان مشرف بمدرسة سانت مارى الخاصة بمنفلوط وا.عماد راغب مدير عام العلاقات العامه بمديرية التربية والتعليم باسيوط وا.مايكل نائب مدير البنك الاهلى فرع ابوتيج وا.رومانى كمال المحامى وا.ابرام نشات وكيل مدرسة سانت مارى الخاصة بمنفلوط

7وعلى صهيد اخر، ترأس الانبا بيمن اسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية في نقادة وقوص، عشية وتطيب رفات الأنبا اثناسيوس والأنبا مينا أسقفي مدينة قوص بمناسبة إكتشاف أجسادهم بحضور لفيف من الآباء الرهبان والكهنة