الكنائس الكاثوليكية والغربية تحتفل بعيد القديس كرياكوس ووالدته يوليطة

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

ـ الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الخميس الخامس عشر من زمن السنة، و تذكار القدّيس بونافنتورا، الأسقف ومعلِّم الكنيسة، وتقول الكنيسة إنه وُلِد في نحو 1218 في ايطاليا. درس الفلسفة واللاهوت في باريس، ثم عين معلماً في هذه العلوم فعلم إخوته الرهبان في رهبنة مار فرنسيس وكان أستاذاً نابغة. انتخب رئيساً عاماً في رهبنته فأدارها بحكمة وفطنة. ثم اختير أسقفاً وكاردينالاً لمدينة ألبانو في إيطاليا. توفي في ليون في فرنسا عام 1274. له مؤلفات كثيرة في الفلسفة واللاهوت.

ـ الكنيسة القبطية الكاثوليكية

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم الحادي والعشرون من شهر أبيب، وتذكار القدّيس أكويلا أحد السبعين رسولا.

ـ الكنيسة الكلدانية

من جانبها، تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الخميس من الأسبوع الخامس عشر في التوقيت العادي.

ـ كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الخميس الثامن بعد العنصرة، و تذكار القدّيسَين الشهيدَين كيريكوس ويولطّه أمّه، و استشهدا في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس، في طرسوس كيليكية، حول سنة 296. لما قبض على القديسة يولطّة، حاول الحاكم أن يتملّق طفلها كيريكوس البالغ من العمر ثلاث سنوات. لكن الطفل أخذ يلكم الحاكم برجليه ويديه، فغضب ورفع الطفل وضرب رأسه بدرجه المحكمة، فمات، ثم قطع رأس والدته. وان دير الملاك ميخائيل بالزوق، للراهبات الباسيليات الحلبيات، يحتفظ حتى اليوم بيد الطفل الصغير القدّيس كيريكوس.

ـ الكنيسة المارونية

بالإضافة إلى ذلك تحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الخميس الثامن من زمن العنصرة، و مار قرياقوس ويوليطا أمّه الشهيدان (296)، و إستُشِهدا في طَرسوس، بَلد مار بولس، حوالى سَنة 296، وكانَت يوليطا قَد دُعِيَت الى المَحكَمَة وعَلى يَدِها وَلَدُها كيرياكوس بِعُمر ثَلاث سَنوات. قُتِلا معاً ونالا الإكليل.

ـ الكنيسة السريانية

الكنيسة السريانية الكاثوليكية بمصر، برئاسة مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، تحتفل ايضا بعيد القدّيسين قورياقوس الصبيّ ويوليطي أمّه الشهيدَيْن.