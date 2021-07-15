«البرهان» يشيد بدعم الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار فى السودان

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بجهود الأمم المتحدة ودعمها لإنجاح الفترة الإنتقالية وتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

وجدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان- لدى لقائه اليوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الدعم الميداني اتول كاري - حرص الحكومة الانتقالية وجديتها لاستكمال السلام وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان.

من جانبه، أكد كاري - في تصريح صحفي، عقب اللقاء أنه أطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، على مراحل تصفية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور (يوناميد)، مشيرا إلى أن عملية التصفية فى مرحلتها النهائية.

وأضاف أن عملية تصفية بعثة اليوناميد تمت بنجاح، بفضل التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية وحكومات ولايات دارفور.