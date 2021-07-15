الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا البيئة والتضامن يشيدان بوحدات التدريب المتنقلة بالقوي العاملة

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

تفقد وزراء القوى العاملة محمد سعفان، والبيئة ياسمين فؤاد، والتضامن نيفين القباج، وحدات التدريب المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة، على هامش زيارتهم لمقر وزارة القوى العاملة لتوقيع بروتوكول تعاون لتفعيل أسس التعاون بين الوزارات لدمج القطاع غير الرسمي بمنظومة إدارة المخلفات.

واستعرض وزير القوى العاملة مراحل تطوير تلك الوحدات والتي يبلغ عددها 27 وحدة في مختلف المحافظات، تعمل على تدريب الشباب في القرى والنجوع على 3 مهن هى: التفصيل والخياطة والسباكة، والكهرباء، وتصل هذه الوحدات إلى الشباب بمحل إقامتهم لتحقيق أقصى استفادة والوصول لأكبر عدد منهم.

وأشادت الوزيرتان بفكرة الوحدات المتنقلة وجهد الوزارة في مجال التدريب ورفع كفاءة مستوى الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة.

من جانبها، قالت "القباج" إن وزارة التضامن على أتم الاستعداد للتعاون في توفير "شنط المعدات" لجميع المتدربين في الوحدات المتنقلة حتى يتمكنوا من بدء مشروع خاص بهم ، وتحقيق نتيجة مثمرة للتدريب.

 

القوى العاملة محمد سعفان ياسمين فؤاد وزير القوى العاملة وزيرة البيئة البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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