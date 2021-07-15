«القباج»: القيادة السياسية تسعى دائمًا لحماية العمالة غير المنتظمة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن توجه القيادة السياسية يسعى دائما لحماية العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن العمالة غير المنتظمة متداخلة في كافة قطاعات الحياة، وأنه يجب أن تنظم وفقا لمعايير المهنة لتصبح أكثر جودة وكفاءة، فضلا عن حمايتها من المخاطر.

وشددت القباج، خلال تسليم شهادات اتمام التدريب علي مهنة التبريد والتكييف، اليوم الخميس، على أهمية حوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي، موضحة أن السبيل لتحقيق ذلك يتضمن تدريب العمالة غير المنتظمة على معايير محددة للجودة والكفاءة، موجهة التحية لوزير القوي العاملة محمد سعفان لجهوده في تصنيف العمالة غير المنتظمة وتدريبها ورفع كفاءتها.

كما أشادت القباج بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تطبيق الاقتصاد الأخضر نظرًا لانعكاسه المباشر على صحة الإنسان، موضحة أن استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف الانتقال من تلقى الدعم المادي للعمل والتمكين الاقتصادي، معربة عن استعداد الوزارة لتحمل تكاليف المعدات والأصول الانتاجية وشنط المعدات ينخرط المتدربين في سوق العمل مباشرة.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للأسر لالحاق المتدربين بوظائف لائقة خاصة في القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، أو لإتاحة سبل إقراض ميسرة من خلال بنك ناصر الاجتماعي، والمساهمة في تسويق المنتجات من خلال معرض "ديارنا" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دوري بما في ذلك المنتجات الحرفية والأثاث الدمياطي والأجهزة المنزلية والسجاد والمنسوجات والملابس.

وحثت القباج، العاملين على السعي لتسجيل أنفسهم والاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحمايتهم من كافة المخاطر أثناء الخدمة وبعد الخروج للمعاش.



وقد سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرتي شئون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والتضامن الاجتماعي نيفين القباج، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوي العاملة، 30 متدربًا شهادات اتمام التدريب علي مهنة التبريد والتكييف للمدربين التابعين لمراكز التدريب التابعة لوزارتي القوي العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

وأوضح وزير القوي العاملة أن ذلك جاء في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وجهاز شئون البيئة والذى يهدف إلى تطوير التدريب على مهنة التبريد والتكييف فى مراكز التدريب التابعة للوزارة ، حيث تم الانتهاء من دورات تدريبية للمدربين بمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، التابع لوزارة القوى العاملة تحت عنوان: "استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أعمال صيانة أجهزة التكييف والتبريد".

وقال إنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بالتعاون مع مشروع التخلص من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، وجهاز شئون البيئة ، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

وأشاد سعفان بالجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين جهات الدولة، مؤكدًا أننا نسير جميعا على نفس الدرب لتحقيق هدف واحد يرفع من شأن الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التدريب هو عنصر رئيسي في تحقيق هذا الهدف.