الخميس 15 يوليو 2021
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محافظات

تحديات أزمة المياه فى برنامج تدريبى بجامعة قناة السويس

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا عن تحديات أزمة المياه وكيفية مواجهتها وكيفية ترشيد استخدام المياه، على مدى يومي الأربعاء والخميس، وذلك في ضوء الدور المجتمعي لجامعة قناة السويس، وتصديها لكافة مشكلات المجتمع.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس على أهمية تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة، ودوره في رفع درجة الوعي بقضايا المجتمع، مشيرًا لدور المراكز البحثية والتدريبية المنتشرة بالجامعة كبيت خبرة واستشارات لحل وتناول مشكلات وقضايا المجتمع والدولة المصرية ككل. 

قام بالتدريب الدكتور أحمد إبراهيم محمد أحمد أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة؛ حيث تناول خلال اليوم الأول للبرنامج وصف المياه وأنواعها على الكرة الأرضية من المياه العذبة، والمياه المقطرة، ومياه مخلفات الصرف الصحي، والمياه غير العذبة من مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي، وكذلك مياه البحار والمحيطات، والمياه المخلوطة بين العذبة والمالحة، كما عرض المؤشرات المتبعة لتقييم جودة مياه الري.

وفي تناوله لأزمة المياه في مصر تحدث عن التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، ومنابع نهر النيل وكيفية تعظيم الموارد المائية فيه، ومشكلات السدود المقامة على نهر النيل وكيفية التغلب عليها.

كما استعرض خلال اليوم الثاني للتدريب أزمة السد الإثيوبي ومصادر المياه في مصر بالإضافة لنهر النيل، مثل مياه الأمطار، والمياه الجوفية من ينابيع ومياه جوفية متجددة، إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر إلا أن تكلفتها الاقتصادية مرتفعة.

أشرف على تنفيذ البرنامج التدريبي المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

في سياق آخر، أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق أولى قوافل الإصحاح البيئي التوعوية إلى قرية التقدم بالقنطرة شرق بالإسماعيلية، وذلك صباح الأربعاء، مشيرًا إلى مشاركة الجامعة بالمبادرة والتي تهدف لتطوير القرى المصرية.

وتضمنت القافلة ندوة عن المشروعات التنموية، تحدث خلالها الدكتور أحمد جمال خطاب المدرس بكلية التجارة، وندوة عن أهم اللقاحات وأهميتها، تحدثت خلالها الدكتورة فريدة كامل يوسف الأستاذ المساعد بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع.

وجرى خلال الندوتين، الحديث عن أهم أنواع التطعيمات ضد فيروس كورونا، ومدى فاعلية التطعيم، وأنواع اللقاحات المختلفة وعدد الجرعات، ومن هي الفئة المستهدفة، وموانع التطعيم، وما أهم الأعراض أو المضاعفات الناتجة عنه، ومدى التحصين. 

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