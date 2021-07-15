حملات نظافة وتجميل للميادين بالشرقية قبيل عيد الأضحى

في إطار إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الأضحى المبارك، كثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بأعمال النظافة اليومية ورفع السفوحة من طريق الأحرار حيث شملت الأعمال غسيل سور العصلوجي و نظافه شارع الزراعة ومنطقة عبد اللطيف حسانين وطريق الزرقية وشارع الغشام وموقف المنصورة ودوران الشوبك.

وشنت رئاسة حى أول الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة حملة لرفع تراكمات القمامة من شوارع فاروق والجلاء وسعد زغلول والمعهد الدينى والحسينية والدلتا عبد اللطيف وتقسيم الحناوى ومنطقه حى الزهور ومنشيه أباظه، كما تم رش وتطهير وتعقيم الشوارع ومحيط المدارس المُقام بها لجان إمتحانات الثانوية العامة من أجل توفير بيئة صحية ونظيفه لأهالي الحي.

كما واصلت رئاسة حي ثان الزقازيق حملات التطهير ورش الشوارع بالمبيدات الحشرية القاتلة للذباب والناموس وشملت الحملة شارعي منطقة النجدة و المحافظة ، وتم تطهير الشوارع بعد تضرر المواطنين من وجود ناموس في المنطقة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بحمله تجميل وزراعة بعض الأشجار على طريق بحر مويس وتم تجهيز شارع أحمد عرابى لأستكمال زراعه الأشجار به بالإضافة إلى تجميل مداخل ومخارج المدينة.

كما قامت رئاسة مدينة القرين برفع القمامه من شوارع المدينة ونقلها للقلب العمومي بواسطة رجال تحسين البيئة وسائقين ومعدات الحملة الميكانيكية ، كما خرجت السيارة الفنطاس وتم رش الشوارع والميادين العامة فضلاً عن تطهير طريق ترعة السعدية وحي البازات حتي طريق جمال عبد الناصر باستخدام جهاز الضباب “التيفا” وذلك للقضاء على الناموس ويرقات البعوض والحشرات الطائرة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحليه بزور أبو الليل بتمهيد وتوسعة وإصلاح الطريق العام بداية من مدخل الوحده المحليه حتى بداية حدود مركز صان الحجر، كما تم رفع تراكمات القمامه والمخلفات عن أحياء المدينه (المحكمة - الصباغين - الفقهاء - حي الـ ٣٧ المؤسسة - الميزانية) ورفع القمامة والأتربة والتراكمات بطول إمتداد جانبى الطريق العام إبتداء من مدخل كفر صقر وصولاً إلى مدرسة أولاد صقر الثانويه التجاريه اتجاه مركز صان الحجر بطول امتداد حوالي ٢ كيلو متر تقريباً وتم نقل القمامه للنقطه الوسيطه ( المقلب العمومية ) بواسطة عمال تحسين البيئة ومعدات الحملة الميكانيكية تمهيد لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية بحمله للقضاء على الذباب ويرقات البعوض والحشرات الطائرة وذلك عن طريق تكثيف أعمال التطهير ورش الشوارع عن طريق جهاز الضباب شملت مناطق (مجلس المدينة - الدروس - موقف القرين - كفر الحوت).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح ووحده مكافحة ناقلات الأمراض بحمله لرش الباعوض بجهاز الضباب الحرارى فى بعض بشوارع المدينة.

و قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم باستكمال أعمال النظافة والتجميل بمدخل طريق ديرب نجم - الزقازيق شملت الأعمال قص وتهذيب الأشجار وغسل التلوارات.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير بنطاق المحافظة، وذلك إستعدادا لإستقبال عيد الأضحى المبارك وتهيئة المناخ الصحي النظيف وحفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.