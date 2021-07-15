انتهاء امتحان الجغرافيا لطلاب «أدبي الثانوية»

انتهى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الادبية، منذ قليل، من أداء امتحان الجغرافيا، والذي أداه 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، فيما أدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة .

وكان قد شهد الامتحان تداول أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا بعد مرور 30 دقيقة من بدء الوقت الامتحاني ، وعلى الفور نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تتبع مصدر خروج الأسئلة من اللجان الامتحانية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه تم ضبط حالة غش ونشر بمحافظة الأقصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصد حالة غش، ونشر الامتحان للطالب ( م . ع . ا ) بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وكان قد أدى أمس 100 ألف و435 طالبا وطالبة (بالشعبة العلمية "رياضيات") امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) من إجمالى 100 ألف و749 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلبة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) بإجمالى 255 طالبا وطالبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهي:

- الطالب "ع.ا.م" بإدارة بندر دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال الواتس آب.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة نظرًا لحيازته عدد 2 تابلت مهكر.

- الطالب "ا.ع.م" بإدارة الدقى بمحافظة الجيزة نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.

- الطالب "ا.م.ع" بإدارة كوم امبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى إجابات.

- الطالب "م.ب.ع" بإدارة كوم امبو بمحافظة أسوان نظرًا لحيازته جهاز موبايل ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس نظرًا لضبط تابلت مهكر.

- الطالب "م.ع.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لضبط موبايل بحوزته.

- الطالبة "ه.ا.ف" بإدارة زفتا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تابلت بشريحة خارجية.

- الطالب "م.ى.ا" بإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط محمول بحوزته.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.