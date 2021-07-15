الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: انتهاء 60% من أعمال تطوير «طريق مصطفى كامل» بالمنتزة

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من 60% من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من طريق “مصطفي كامل” الرئيسي بنطاق أحياء المنتزة أول وثان. 

وأكد المحافظ أنه تم التشديد علي جميع الجهات المعنية بالإسراع في استكمال باقي الأعمال بالطريق.

وأشار إلى أنه في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين تم إطلاق أعمال التطوير بالطريق والذي يعد طريق حيوي يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، ولم يتم رصفه أو رفع كفاءته منذ 20 عاما، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنية من ميزانية المحافظة للبدء في أعمال التنفيذ.

وأعلن الانتهاء من 96% من مستهدف الخطة الاستثمارية للرصف بأحياء الثغر بعدد 50 شارع وتكلفة 42 مليون.


وأكد أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية.

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محافظ الإسكندرية تطوير مشروعات مصطفى كامل الخطة الاستثمارية اللواء محمد الشريف

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