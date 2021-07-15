محافظ أسوان: منع إقامة شوادر الخراف والمواشى.. وحظر ذبح الأضاحى بالطرق

مع الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على حظر ذبح الأضاحى بنهر الطرق والشوارع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق غرامات مالية، بجانب منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشى فى الشوارع الرئيسية، مؤكداً أن ذلك سيتوازى مع فتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه جارى طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 65 جنيه للكليو القائم، لافتاً إلى أنه سيتم طرح كميات من الخراف المذبوحة المجمدة بسعر 95 جنيها للكيلو، فضلاً عن زيادة كميات اللحوم السودانية المبردة ذبح مجاز أسوان والمطروحة بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 85 جنيه للكيلو.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية بالحد من ظاهرة إنتشار ذبح الأضاحى فى الشوارع خلال أيام العيد لما لها من تأثير سلبى فى حدوث أضرار بيئية وصحية ، وكذا للحفاظ على النظافة العامة وشبكات الصرف الصحى ، مكلفاً مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.

جدير بالذكر أن قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد العميد أيمن رضا وعضوية الجهات المعنية ، بجانب المتخصصين والإستشاريين بكليتى الهندسة بكل من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لدراسة أسباب مشكلة ظهور برك ومستنقعات بمنطقة عمارات الإسكان الإجتماعى بالخور بمدينة دراو من أجل وضع الحلول العلمية لهذه المشكلة والتي تشير الأسباب المبدئية لها لإرتفاع منسوب المياه الجوفية في مثل هذا الوقت من كل عام بناءاً على عرض العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة دراو.

وجاء ذلك استكمالاً لجهوده في إيجاد الحلول السريعة لمشاكل وإحتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.