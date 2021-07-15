ريهام الشنوانى تبدأ تصوير دورها فى فيلم «معالى ماما»

بدأت الفنانة ربهام الشنوانى تصوير دورها في فيلم "معالي ماما" وذلك باستديو المغربي، حيث تقدم دورًا جديدًا ومختلفًا ضمن أحداث الفيلم المنتظر عرضه مطلع العام المقبل.

وتدور أحداث فيلم "معالى ماما" في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

وحضر بداية التصوير عدد من الأبطال منهم بشرى ومحمود الليثي وسامي مغاوري والمخرج أحمد نور، وقاموا بتقطيع التورتة احتفالًا ببدء التصوير.

وأكد المخرج والمنتج أحمد نور، أنه يراهن على الوجوه الشابة بالعمل وسيكونوا مفاجأة للجمهور، مشيرا إلي أنه كان حريصًا علي ضم مجموعة من الفنانين الشباب المتميزين بالعمل.

أبطال فيلم معالي ماما

والفيلم يضم مجموعة من النجوم أبرزهم بشرى، محمود الليثي، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، ومحمد علي رزق، وحسام داغر، وشريف باهر، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، ومن إخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.

وكان الفيلم يحمل عنوان “ماما وزيرة”، وكان من المفترض أن تخوض بطولته الفنانة داليا البحيري، ولكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبلة.

"معالي ماما" بطولة بشرى، محمود الليثي، سليمان عيد، شيماء سيف، سامي مغاوري، طاهر أبوليلة وريهام الشنواني، والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

آخر أعمال ريهام الشنوانى

شاركت ريهام الشنوانى مؤخرًا فى عدد من الحملات الإعلانية بصحبة النجم محمد هنيدى، كما شاركت الفنانة الشابة ريهام الشنواني فى "العمارة"، والذي تشارك في بطولة مسلسل “العمارة ” أمام عدد من النجوم.



والمسلسل تدور أحداثه في عمارة واحدة من خلال أبطال العمل الأساسيين، وهم مجموعة من الشباب يتعرضون في كل حلقة لموقف كوميدي من خلال ضيف الشرف الذي يتقابل معهم، والمسلسل عبارة عن اسكيتشات كوميدية.



مسلسل العمارة يتكون من 10 حلقات يظهر في كل حلقة ضيف شرف، من أبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، شيماء سيف، محمد عبدالرحمن، محمد ثروت، ميرنا جميل، سلوى خطاب، حمدى ميرغني، نسرين أمين، خالد منصور.