علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية

وضعت مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد (طوكيو- 2020) علم مصر على المقر الذي تم استلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فعاليات دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين ضم الفوج الأول، الذي غادر يوم الثلاثاء، كلًا من: خالد حسن المدير المالي ولميس غازي مديرة الشئون الفنية، والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.

وغادر الوفد الثاني من مقدمة البعثة أمس برئاسة الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية وأحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وتم فور الوصول واستلام المقر رفع علم مصر على المقر في تقليد يتم من جميع البعثات برفع علم الدولة فور استلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية في انتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات.

وتوجهت مقدمة البعثة من أجل استلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية وحضور الاجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية وإنهاء الإجراءات مبكرًا وتذليل كافة العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.



وفتحت القرية الأولمبية بطوكيو أبوابها رسميًا، الثلاثاء الماضي، قبل 10 أيام من انطلاق أكبر حدث رياضى فى العالم، ولكن بدون ضجة إعلامية وسط الإجراءات الصارمة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه خلافًا لما حدث في الدورات الأولمبية السابقة، اختار المنظمون عدم إقامة حفل أو حدث خاص للترحيب بالرياضيين ومسئولي الوفود في القرية الأولمبية في منطقة الواجهة البحرية هارومي بالعاصمة طوكيو.

وأضافت أنه لم يُسمح حتى لوسائل الإعلام بتغطية الافتتاح، حيث أشار المنظمون إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات ضد انتشار الفيروس.

وتوقف عدد كبير من سيارات الشرطة خارج القرية حيث دخلت الحافلات المجمع المسيَّج. وشوهدت الأعلام الوطنية معلقة من شرفات بعض المباني السكنية البالغ عددها 21.

ويحتاج الرياضيون الأولمبيون إلى تقليص فترة إقامتهم في القرية إلى الحد الأدنى عن طريق تسجيل الوصول قبل خمسة أيام من المنافسة، ثم يُطلب منهم مغادرة الموقع في غضون يومين بعد انتهاء فعالياتهم.

جدير بالذكر أن الاختبارات اليومية لفيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات من بين الاحتياطات الصارمة المفروضة على حوالي 18 ألف رياضي ومسئول أثناء فترة إقامتهم في القرية الأولمبية في طوكيو.