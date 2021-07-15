ديكورات لتزيين منزلك في عيد الأضحى (صور)

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك بأوقاته التي تسعد كل أفراد الأسرة؛ وفي ظل انتشار فيروس كورونا أصبح المنزل هو المكان الأكثر أمانًا، ومن هنا يلعب تزيين المنزل دورًا كبيرًا في نقل البهجة والشعور بالسعادة والاحتفال بالعيد للمتواجدين فيه، من خلال إضافة لمسات بسيطة في ديكورات منزلك، وبحسب موقع «digsdigs» نقدم مجموعة من الأفكار التي يمكن من خلالها تزيين المنزل خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

تزيين باب المنزل في عيد الأضحى

يمكنك منح منزلك أجواء العيد من الخارج من خلال تزيين باب المنزل ليكون لافتًا للنظر خاصة عند استقبال ضيوفك، ويفرح دائما الأطفال بذلك، يمكن استخدام طوق من الورد بأنواع وألوان مختلفة، مع تعليق خروف في منتصف الطوق، أو تعليق عبارة أهلا بالعيد بأشكال مختلفة.

تزيين طاولات المنزل خلال عيد الأضحى

يجب أن تمنحي طاولة العيد لمسات العيد للشعور بالفرحة والسعادة بالعيد، وذلك من خلال وضع الحلوى وتزيينها وتكون على شكل خروف العيد، مع وضع الفشار والمسليات في منتصف الطولة مع الخروف اللعبة.

تزيين الحائط في عيد الأضحي

لاشك أن حوائط المنزل دائمًا بحاجة إلى إضافة لمسة جديدة، والعيد هو الوقت الأنسب لذلك من خلال تعليق مجسمات صغيرة على شكل خروف أو الزينة الملونة مع عبارات عيد مبارك.

تزيين الوسائد والمفارش:

في غرفة المعيشة يمكن استخدام المفروشات المطبوع عليها عبارات أو نقوش متعلقة باحتفالات عيد الأضحى، لتعطي طابع العيد.

دمية الخروف

أبسط وسيلة لتزيين ديكورات المنزل، وإضفاء الأجواء الاحتفال بـ«عيد الأضحى» عليها هي اقتناء دمية على شكل خروف، مع وضعها في مكان بارز ومناسب في المنزل. الدميات من هذا النمط متوفرة بكثرة في محلات الهدايا ولعب الأطفال، وهي تتوفر بألوان وأحجام مختلفة يفضل اختيار ما يناسب مساحة منزلك والألوان المستخدمة في أعمال الديكور الخاص به.