ضبط مخبزين بسبب تهريب 100 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، حملة تموينية مكبرة بناحية دائرة مركز شرطة كفرالدوار، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة الغذاء والدواء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الأسعار والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.



وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي، رئيس مباحث التموين بالبحيرة، عن تحرير 18 محضرًا متنوعين فى مجال المخابز بواقع ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى 100 شيكارة دقيق بلدى مدعم وبيعهم فى السوق السوداء، وتحرير 12 محضر للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام فى الرغيف الواحد، وتحرير 4 محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت التفتيش وعدم إعلان عن وزن وسعر الرغيف.

كما تم ضبط 5 مخابز لإنتاج خبز بلدى ناقص الأوزان القانونية من 9-16 جرامًا، وضبط 6 مخابز بلدى لإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 محاضر بكمية 75 كيلو أسماك مجمدة ولحم مفروم ولحوم بلدية وكبدة مجمدة بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغير صفاتها الطبيعية، وتم ضبط 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى، وضبط 5 محاضر عرض للبيع لحوم بطريقة تعرضها للتلوث، وتحرر 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع عمل التقارير اللازمة ضد المخابز للعرض على المديرية.

وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.