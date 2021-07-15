الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3.2 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

كبدة وفراخ غير صالحة
كبدة وفراخ غير صالحة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، ⁦ حملة تموينية مكبرة بناحية دائرة مركز شرطة كفرالدوار، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من سلامة الغذاء والدواء، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، ومراقبة الأسعار، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين عن ضبط 3.200 طن كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1.100 طن دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط عدد 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كيلو باجمالى كمية قدرها 5 أطنان ملح مجهول المصدر.

 كما تم ضبط 15 صفيحة جبن منتج نهائى زنة الصفيحة 20 كيلو جرام لعدم وجود سجل صناعى، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتسليمها إلى مركز الشرطة، وذلك لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحاسب مجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، أنه سيتم استمرار حملات الرقابة  التموينية داخل جميع قرى ومدن محافظة البحيرة، وذلك لمواجهة المخالفين والمتلاعبين بقوت المواطنين.

كما أسفرت حملة لإدارة التفتيش الصيدلى بالبحيرة، أمس، عن  ضبط محل على هيئة صيدلية بدون ترخيص، وتم ضبط كميات تقدر بـ 1215 صنفًا، منها 19 صنف أدوية مهربة وممنوع تداولها، تم التحفظ عليها ونقلها وتم جردها وإعداد تقرير بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين بدون ترخيص التجارة الداخلية صيدلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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