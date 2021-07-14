البابا تواضروس يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، المسلمين في مصر والدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، معربًا عن أمنياته أن يكون عيدًا مباركًا بمعانيه الروحية السامية، وأن تكون الأعياد عمومًا وسيلة تجعل الإنسان ينتبه إلى حياته، وأن تكون كل أيامنا أعياد مملوءة بالفرح.

جاء ذلك في ختام عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة.

وزار البابا بعد ظهر اليوم مشيخة الأزهر على رأس وفد كنسي لتهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالعيد.

وعقد البابا تواضروس اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.