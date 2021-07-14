دراسة: التلوث والضوضاء وراء إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق ذات مستويات عالية من تلوث الهواء والضوضاء وحركة المرور هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والتوعية الدموية.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، يمكن أن يساعد فهم العلاقة بين السمنة والبيئة الحضرية الخبراء على إنتاج مجموعة متنوعة من برامج الرعاية الصحية لمعالجة السمنة.

ويزعم باحثون أن الأطفال الذين يعيشون في مناطق من البلاد ذات مستويات أعلى من تلوث الهواء والضوضاء وحركة المرور هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

واستكشفت دراسة أجريت على أكثر من 2000 طفل في "ساباديل"، بالقرب من برشلونة ، إسبانيا ، هذه العوامل البيئية الرئيسية وتأثيرها على وزن الأطفال، حيث تم فحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 12 سنة من قبل خبراء من معهد برشلونة للصحة العالمية والمعهد الجامعي لأبحاث الرعاية الأولية "جوردي جول".

الضوضاء وتلوث الهواء.. وراء زيادة فرص الإصابة بالسمنة

وكان 40% من الأطفال الذين يعيشون في المدينة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في وقت الدراسة مع وجود عوامل حضرية بما في ذلك التلوث والضوضاء وحركة المرور.

يقول المؤلفون إنه من خلال فهم آلية العلاقة بين البيئة الحضرية والسمنة لدى الأطفال، حيث يمكن أن يؤدي إلى تطوير أحكام صحية يقودها المجتمع لتعزيز السلوكيات الصحية في المدينة.

ووفقًا لنتائج الدراسة، لم يتمكن الباحثون، من تحديد سبب الارتباط ، لكنهم يشيرون إلى أنه قد يكون تلوث الهواء الذي يسبب الالتهاب أو الإجهاد التأكسدي ، واضطراب الهرمونات والسمنة الحشوية.

السمنة المفرطة أزمة عالمية

يصاب ما يقرب من ربع سكان العالم بالسمنة في أقل من 30 عامًا ، حيث وجدت دراسة أنه إذا استمرت اتجاهات السمنة ، فإن 22 في المائة من الناس في جميع أنحاء العالم سيعانون من زيادة الوزن بشكل حاد بحلول عام 2045، مقارنة بـ 14 في المائة العام الماضي.

يضيف البحث أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص، بدلاً من واحد من كل 11 شخصًا اليوم من المتوقع أن يصاب بالنوع الثاني من مرض السكري المرض الأكثر شيوعًا.