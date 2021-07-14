يسري المغازي: رسالة الرئيس بشأن ارتباط أمن الخليج بأمن مصر مهمة جدًا

أكد النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية العلاقات المصرية - الكويتية وامتدادها إلى مختلف الأصعدة والمجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحرص مصر على استقرار وأمن دولة الكويت على مدى العقود.

وأشار المغازي خلال تصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي والذي استعرض معه مختلف علاقات مصر والكويت والرغبة المستمرة في تعزيزها وتطويرها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرسالة التي بعث بها الرئيس السيسي خلال لقائه مرزوق الغانم، وهى ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن في منطقة الخليج العربي، واعتبار أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري تمامًا، لمواجهة مختلف الظروف والتحديات والأطماع في المنطقة.

وشدد أن قوة مصر وقوة جيشها العربي الأصيل هى قوة للعالم العربي بكامله، مشيرًا إلى الدور الأصيل والهام والاستراتيجي الذي لعبه الرئيس السيسي، في العمل على تعزيز العلاقات المصرية – الكويتية بشكل خاص طوال السنوات الماضية، وتعزيز العلاقات المصرية العربية والخليجية، بشكل عام في إطار رؤية وطنية شاملة ترى أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية والتصدي للأخطار الخارجية.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً علي ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.



من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، مثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني.



كما أشار مرزوق الغانم الي الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلماني، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.