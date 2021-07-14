تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 وأسبابه

يبحث كثيرون عن تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر، على خلفية إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار منتجاتها اعتبارًا من اليوم الأربعاء، تفعيلًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021

وتتباين تفاصيل قرار زيادة أسعار السجائر 2021 من شركة لأخرى ومن منتج لآخر داخل الشركة الواحدة، تبعًا لاختلاف الأسعار بين السجائر المحلية والمستوردة، إلا أن متوسط الزيادة يتراوح بين 50 قرشا - 100 قرش مقسمة بين 25 قرشا زيادة وفق أحكام قانون التأمين الصحى و10% ضريبة القيمة المضافة عن كل علبة مبيعة، إذ ينص قانون التأمين الصحى على تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر كل 3 سنوات بعد أول زيادة فى عام 2018 والتى قدرت بنحو 75 قرشا، مع بدء تطبيق الرسوم الخاصة بالتأمين الصحى أنذاك.



أسعار السجائر بعد الزيادة

ويبدأ تفعيل زيادة أسعار السجائر 2021 اعتبارًا من اليوم الأربعاء كما هو محدد سلفًا، لتتراوح أسعار السجائر المحلية بين 11 جنيها وحتى 25 جنيها، حيث ارتفعت أسعار سجائر بوكس إلى 11 جنيها، كليوباترا بوكس إلى 19 جنيها، كليوباترا كينج سايز إلى 17.5 جنيه، سجائر بلمونت وبوسطن إلى 18.5 جنيه، وسجائر سوبر إلى 20 جنيها، وسجائر مونديال إلى 21 جنيهًا، سجائر "كليوباترا بلاك" إلى سعر 24 جنيهًا للعلبة، ومونديال سويتش منتول - بلوبيري إلى 24 جنيهًا.

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سبب زيادة أسعار السجائر 2021

ووفق أحكام قانون التأمين الصحى فإن الزيادة الحالية فى أسعار السجائر بأنواعها ليست الأخيرة، وإنما سيتبعها زيادة مماثلة بحلول يوليو من عام 2024، ليصل إجمالى الزيادة التراكمية منذ إقرار القانون إلى 150 قرشا مستقطعة من سعر علبة السجائر لصالح مشروع التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى خضوع السجائر إلى ضريبة 10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ.