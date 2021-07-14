الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

أرشيفية
أرشيفية

جدول موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المحمول، ويتيح صرف المعاشات عن طريق محافظ الهاتف المحمول، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وموعد تطبيق طريقة الصرف على النظام الجديد.

جدول موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

انتهت هيئة التأمينات الاجتماعية بالفعل من صرف معاشات شهر يوليو 2021 أكثر من 10 ملايين مواطن من المتقاعدين عن العمل بسبب بلوغهم سن المعاش بالزيادة السنوية المقدرة بـ 13 % خلال الفترة من 1 – 7 يوليو بنظام الصرف القديم عن طريق البنوك ومكاتب البريد وكافة منافذ الصرف على أن يبدأ صرف معاشات شهر أغسطس المقبل خلال الأسبوع الأول بنظام الصرف الجديد الذي اعتمدته الهيئة مؤخرا عبر حافظة الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الذهاب لمنافذ الصرف والتعامل المباشرة مع الموظفين أو التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

النظام الجديد لصرف المعاش 

وقعت هيئة التأمينات الاجتماعية بروتوكول تعاون مشترك مع شركات المحمول التي تعمل في السوق المصري تتيح صرف المعاشات عن طريق حافظة الهاتف المحمول والتي تعد صورة تيسير إجراءات الصرف، يأتي ذلك ضمن الخطة التي تبنتها الحكومة بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد " كاش" واستخدام البدائل الإلكترونية بدلا منها وذلك لتوفير سبل الراحة لكافة المواطنين بالأخص كبار السن الذين بلغوا سن المعاش و تقاعدوا عن العمل حيث يلبي النظام الجديد احتياجاتهم اليومية ودعم الشمول المالي وعملية التحويل الرقمي خاصة في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على العزل المنزلي لتفادي خطر الإصابة.

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موعد صرف المعاشات بنظام "حافظة الهاتف"

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2021 و موعد تطبيق النظام الجديد في صرف المعاشات عن طريق حافظة الهاتف المحمول من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية من قبل قرابة 10 ملايين و 500 ألف مواطن من البالغين سن المعاش حيث يتم تطبيق النظام الجديد منذ 1 أغسطس المقبل حيث يجب على المستفيد من المعاش تقديم طلب بالتحويل.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس شهر أغسطس صرف معاشات شهر أغسطس معاشات شهر أغسطس أغسطس 2021 هيئة التأمينات الإجتماعية شركات المحمول

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وائل لطفي

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الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

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