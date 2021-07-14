الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقابلة هاري وميجان مع أوبرا المثيرة للجدل مرشحة للفوز بجائزة إيمي

ميجان وهاري مع اوبرا
ميجان وهاري مع اوبرا

رُشحت مقابلة دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل المتفجرة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري التي كشفوا فيها عن خلافهما مع العائلة المالكة لجائزة إيمي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع جوائز إيمي الثالث والسبعين في 19 سبتمبر المقبل، حيث يواجه هاري وميجان المقيمان في الولايات المتحدة برنامج ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا وبرنامج ديفيد ليترمان.
ووفقا للصحيفة، تسببت مقابلة هاري وميجان في إحداث صدمة في جميع أنحاء العالم حيث كشف الزوجان عن مدى الخلاف مع العائلة المالكة.
واتهموا أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه بالعنصرية ، مما يشير إلى أن قريبه سأل عن "مدى الظلام" الذي سيكون عليه ابنهما ؛ قالوا إنهم طردوا من بريطانيا ، جزئياً ، بسبب العنصرية ؛ واتهم آلية القصر بالفشل في دعم ميول ميجان "الانتحارية".
كما كشف هاري عن خلاف كبير مع والده ، قائلاً إن عائلته قطعته مالياً بينما أشار إلى أن الملكة قد تلقت نصيحة سيئة وألغت اجتماعًا كان مقرراً في ساندرينجهام.
كما اتهمت ميجان زوجة شقيق هاري دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بجعلها تبكي، كما ادعوا ان كبار أفراد العائلة المالكة تآمروا لضمان عدم حصول آرتشي على لقب امير أو أمان كافٍ، وقال إن المسئولين فشلوا في الدفاع عن الزوجين ضد التعليقات "العنصرية" ، بينما كانوا يكذبون لحماية أفراد العائلة المالكة الآخرين.
ويأتي إعلان الترشيح بعد أن زعم ​​مؤرخ ملكي أن الأمير هاري مستعد للاعتراف بأنه ارتكب أخطاء بسبب "المزاج السيئ'' منذ استقالته من منصبه الملكي، لكن ميجان مازالت متمسكة بأسلحتها ويعتقد الأمير ويليام أنه لم يرتكب أي خطأ.
انفصل دوق كامبريدج ، 39 عامًا ، ودوق ساسكس ، 36 عامًا ، بسبب خلاف بدأ في مارس 2019 عندما استبعد ويليام شقيقه هاري وزوجته ميجان من قصر كنسينجتون بسبب التنمر على الموظفين ، مع تفريق عائلة ساسكس.

ميجان ماركل هاري ويليام كيت ميدلتون جوائز ايمي كامبريدج ساسكس

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