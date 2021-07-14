11 وفاة و2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أسكتلندا

أعلنت السلطات في أسكتلندا عن تسجيل 2636 إصابة جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن 3 ملايين و948 ألفًا و446 شخصًا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، فيما حصل مليونان و914 ألفًا و904 أشخاص على الجرعات كاملة.



يُشار إلى أن إجمالي الإصابات المسجلة في أسكتلندا منذ بداية تفشي الوباء تزيد على 39 ألف حالة، فيما تتخطى الوفيات 7700 حالة وفاة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.