الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة النقل تضبط 3163 قضية ومخالفة في القطارات والمترو

حملة أمنية
حملة أمنية

واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الإدارات العامة ، في شن الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. 

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات في القيام بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3163 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13757 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية" عن ضبط 428 قضية متنوعة.

- مباحث الضرائب والرسوم تضبط 158 قضية 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 30 قضية "مصنفات سمعية وسمعية بصرية – مطبوعات"، فيما ونجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في  ضبط 158 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 5 قضايا.

وأسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1324 قضية تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر".

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وزارة الداخلية شرطة النقل شرطة الكهرباء شرطة البيئة مباحث المصنفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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