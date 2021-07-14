بسبب مشاجرة.. تفاصيل توقف قطار الإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، تفاصيل شد بلف الهواء في قطار بمحطة التل الكبير بالإسماعيلية.

قالت المصادر إنه تم احتجاز عاملان بمركز شرطة التل الكبير، والتحقيق معهم في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم والتي أدت الي قيام أحدهما بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

وكانت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، ألقت لقبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب.

وبدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتولي وزارة النقل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العنصر البشري والارتقاء به من خلال وزارة النقل وبالغ اهتمامها بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود بهيئة السكة الحديد للإرتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية:

وتقوم هيئة السكة الحديد بإجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين إجمالي عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طواقم التشغيل لمدة 6 أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط.

كما يجري تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون المعنوية للقوات المسلحة لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ العمل عبادة - العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية