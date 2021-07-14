الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب مشاجرة.. تفاصيل توقف قطار الإسماعيلية

قطار
قطار

كشفت  مصادر أمنية بمديرية أمن الاسماعيلية، تفاصيل شد بلف الهواء في قطار بمحطة التل الكبير بالإسماعيلية.

قالت المصادر إنه تم احتجاز عاملان بمركز شرطة التل الكبير، والتحقيق معهم في واقعة المشاجرة التي وقعت بينهم والتي أدت الي قيام أحدهما بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

وكانت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، ألقت لقبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب.

وبدأت الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، وتم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتولي وزارة النقل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العنصر البشري والارتقاء به من خلال  وزارة النقل وبالغ اهتمامها  بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود بهيئة السكة الحديد للإرتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة ، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية:

وتقوم هيئة السكة الحديد بإجراء الكشف الطبي الدوري علي جميع العاملين إجمالي عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار ويتم إجراء تحليل المخدرات الدوري والمفاجئ علي جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقاً للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طواقم التشغيل لمدة 6 أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أي حافز تحت أي مسمى فيما عدا راتبه الأساسي فقط.

كما يجري تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوي الفني والسلوكي ومهارات التعامل مع الجمهور  وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والشئون المعنوية للقوات المسلحة لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ  العمل عبادة - العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية

حركة قطارات الاسماعيلية فيديو قطار الاسماعيلية قطار الإسماعيلية قطارات الاسماعيلية واقعة قطار الاسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

الآن.. اعرف جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2021

الآن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

الباز: تمكن إثيوبيا من بناء سد النهضة بسبب إعلان المبادئ «كلام فارغ»

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

لمضاهاتها بمكالمات مسجلة.. سحب بصمة صوت حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين.. واقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى

وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟