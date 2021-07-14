في 58 مسجدًا.. محافظ بورسعيد يعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على مديرية الأوقاف، بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك وعدم أصحاب الأطفال خلال أقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعلن المحافظ بان صلاة العيد سوف تجري في 58 مسجدًا بمختلف أحياء المحافظة وهي المساجد الكبرى بالمحافظة.

ووجه المحافظ بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع والطرقات والتوجة الي منطقة مجازر بورسعيد بالقابوطي الجديد .

وفى إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، توفر محطة تسمين الماشية بمنطقة حظائر القابوطى بجنوب بورسعيد ، أكثر من 500 رأس من الماشية لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك .

وقدمت "محطة تسمين الماشية " بجنوب بورسعيد أسعار العجول والخراف الحية لجميع الأوزان حسب احتياج المواطن ، حيث تطرح الكيلو للعجول البلدى الحية بسعر ٥٨ جنيهآ ، بدلا من سعر ٦١ جنيهآ كما يتم طرحها فى الأسواق ، وتطرح الكيلو للخراف الحية بسعر ٦٥ جنيها ، بدلآ من ٦٧ جنيها سعر السوق ، وتوفر أنواع ذات جودة عالية وبجميع الأوزان حسب احتياجات المواطن .

وبالنسبة لأسعار اللحوم فى منافذ توزيع المحافظة ، يتم بيع الكيلو من لحوم العجول ب ١٠٠ جنيها ، وسعر القطع المميزة ١١٥ جنيها ، والمصنعات واللحم المفروم بسعر ٩٠ جنيها .

وفيما يتعلق بأسعار الذبح داخل مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة ، يقوم المواطن بدفع رسوم حجز الذبح داخل المجزر بمبلغ (١٣٠) جنيها بالنسبة للعجول ، وقيمة (٦٥) جنيها بالنسبة للأغنام ،

وعلى المواطنين الراغبين فى شراء العجول والخراف الحية من محطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد ، التوجه لمنطقة الحظائر بالقابوطى الجديد جنوب بورسعيد ، وحجز الماشية التى يطلبها المواطن ،حيث توفر محطة تسمين الماشية (العجول والخراف ) بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق وتلبى كافة احتياجات المواطن خلال عيد الأضحى المبارك .