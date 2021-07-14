الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل عيد الأضحى تعرف على أضرار تناول اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء
تناول اللحوم الحمراء

مع اقتراب عيد الأضحى يقدم الكثير من الأشخاص على تناول اللحوم الحمراء، مع أن العديد من الدراسات العلمية أظهرت وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء، مثل لحم البقر ولحم الخنزير ولحم العجل ولحم الضأن، والإصابة بأمراض القلب.

ويختلف المقدار المفترض تناوله من اللحوم الحمراء من شخص لآخر، حيث أظهرت الأبحاث التي طُبقت على مئات الآلاف من المرضى مع ملايين السنين من المتابعة، وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بأمراض القلب والموت بأمراض القلب.

وتسهم اللحوم الحمراء في  ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة في الدماء، لذلك كلما زاد تناول اللحوم الحمراء، زاد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت على المدى الطويل، وقد شوهد هذا الأمر مرارًا وتكرارًا في كل من الرجال والنساء في مختلف السكان في مختلف البلدان.

وحاول الباحثون الفصل عن كون المخاطر العالية ناتجة عن اللحوم الحمراء أو العوامل المرتبطة بها (مثل الكاتشب على البرجر، والبطاطا المقلية على الجانب، وتناول اللحوم بدلًا من السلطة)، لكن الدراسة تلو الأخرى حاولت التكيف مع هذه الإرباكات المحتملة فقط لأن هذه الدراسات ليست تجارب عشوائية محتملة بل لها آلية معينة.

وفي تجربة سابقة وجد  الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​كانوا أقل عرضة بنسبة 30-35% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

والجدير بالذكر أن الأشخاص الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​في هذه الدراسة تم حثهم على عدم تناول اللحوم الحمراء، ومع ذلك فقد اشتمل النظام الغذائي على مصادر بروتينية أخرى مثل الأسماك والدجاج الخالي من الدهون  والكثير من الخضار والحبوب وبعض الفواكه وزيت الزيتون البكر والمكسرات وسجلت مؤشرات الصحة لديهم علامات جيدة مقارنة بالآخرين.

 

 

اللحوم الحمراء أمراض القلب تصلب الشرايين أضرار اللحوم الحمراء حمية غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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