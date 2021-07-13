الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير سودانى يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مجتمع الأعمال

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة والدكتور ديو ماثوك دينج

أكد الدكتور ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجنوب السودان، أهمية عقد معرض صنع فى مصر بمدينة جوبا، لخلق روابط وعلاقات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى أن جنوب السودان تزخر بالعديد من الفرص الذهبية وبصفة خاصة في مجال البترول والثروة المعدنية.

وأشار ماثوك إلى سعي بلاده إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لدعم حركة التنمية الشاملة في جنوب السودان وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب وللمساهمة في مواجهة الفقر وتحقيق الرخاء للشعب، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين المستثمرين في البلدين لضخ استثمارات في مشروعات مشتركة تحقق التنمية المنشودة للشعبين الشقيقين.
 

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تقرر إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بجوبا السودانية، لتكون مقرًا دائمًا لعرض المنتجات المصرية لتلبية احتياجات جنوب السودان من السلع والمنتجات، حيث سيتم إنشاء القاعة من خلال القطاع الخاص المصرى.
 

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها فى افتتاح معرض "صنع فى مصر" بمدينة جوبا، إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء أول فرع للبنك الأهلى المصرى بجنوب السودان، والذى سيتم افتتاحه سبتمبر المقبل، حيث سيكون له دور كبير فى تعزيز حركة التجارة بين البلدين.

الاستثمار الاستثمارية مشتركة القطاع الخاص الفرص المعدنية السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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