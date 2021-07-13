برلمانية: منظومة التأمين الصحى الشامل أحدثت نقلة نوعية بمجال الصحة

أشادت الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أحدثت طفرة ونقلة نوعية في مجال الصحة، مؤكدة أن المنظومة تعد واحدة من أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصحة، هذا إلى جانب مبادرات الرئيس في هذا المجال، وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة.

وأضافت النائبة، في تصريحات لها، أن المصريين شعروا بثمار هذه الإنجازات والمبادرات الصحية خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد عندما شهدت دول العالم قفزات هائلة في أعداد الإصابات والوفيات، فيما لم تصل مصر لهذه النسب والقفزات العالمية، وذلك بفضل جهود الدولة ومبادرات الصحة التي تكفلت بعلاج المواطنين بالمجان.

وأوضحت أنه وفقًا للأرقام والإحصائيات، تكفلت مبادرة 100 مليون صحة بعلاج 24 مليون مواطن خلال 3 أشهر، فضلًا عن مبادرة الكشف والعلاج المبكر لأمراض السكر والاعتلال الكلوي وأمراض الضغط، والتي ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب الوفيات والإصابة.

وتابعت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل جزء من منظومة عالمية متكاملة يطلق عليها "health care organization"، والتي ستخلق مجتمعًا صحيًا وتحقق طفرة كبيرة في مجال الصحة، كما حدث في مبادرة القضاء على "فيروس سي"، والتي نجحت في القضاء على هذا المرض، الذي كان بمثابة "خيال علمي".

وطالبت الدكتور سمر السالم بدعم هذا المشروع الضخم ودعم كافة الجهود والتحركات اللازمة لتمويله وإنجازه ومنها قرض البنك الدولي، الذي وافق عليه مجلس النواب في وقت سابق، والذي يهدف إلى التوسع في تغطية التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وتوفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة، التي تتحملها الفئات المهمشة خارج محافظات المرحلة الأولى.

وأعربت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن فخرها لكونها عضو داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي وافقت على منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن المنظومة تدعم برنامج الحوكمة الإكلينيكية من خلال تطوير المعايير والإرشادات والبروتوكولات الإكلينيكية، الأمر الذي يفتح فرص عمل جديدة للصيادلة والأطباء المتخصصين في هذا المجال.