بعد الخضوع لجلسات الليزر.. خطوات يجب القيام بها لتجنب مشاكل البشرة

اتجهت الكثير من الفتيات، الآن، إلى استخدام تقنية الليزر لإزالة شعر جسدها الزائد، أو لشد البشرة من أجل التخلص من التجاعيد في الوجه او الترهلات في الجسم، او نحت الجسم وتنسيق القوام أو حتى للتخلص من بعض المشاكل الجلدية.

لكن هناك بعض المعلومات التي تجهلها بعد إجرائهنّ جلسات الليزر، خاصة عند الخضوع لتلك الجلسات في الوجه وتلك الاجراءات الوقائية يجب القيام بها من أجل حماية الوجه وعدم تشويهه بسبب حساسية البشرة فيه.

وتكشف خبيرة التجميل أمنية فؤاد، لـ"الدستور" الخطوات الوقائية التي يجب تطبيقها على الوجه بعد الخضوع لجلسات الليزر.

وضع البكريم الواقي من الشمس

تقول: أولا وقبل كل شئ يجب وضع الكريم الواقي من الشمس على المناطق التي خضعت لجلسات الليزر كلها، فلذلك الواقي الكريم أهمية كبيرة، لأن بعد جلسة الليزر تزداد حساسية البشرة بشكل كبير ويزداد معها الوضع سوء في حالة التعرض لأشعة الشمس لانها ضارة جدا في تلك الفترة على البشرة، و سيظهر الاسوداد على الجلد، لذلك يجب وضع الكريم الواقي من الشمس ويكون بدرجة حماية عالية جدا ويتناسب مع نوع البشرة ويستخدم تحت إشراف طبيب ويجب الحرص على وضع الكريم المرطب على البشرة في الصباح وفي المساء، لأنه يساهم في العمل على خفض درجة حرارة البشرة بشكل كبير.

لا لليزر فى فترة الدورة الشهرية

تضيف خبيرة التجميل: يجب عدم الخضوع أبداً لجسلة ليزر خلال فترة الدورة الشهرية، لأن البشرة تكون حساسة جدًا في تلك الفترة، والليزر سيزيد الوضع سوء، ويجب تنظيف الوجه بعد جلسة الليزر، لأنه يحتاج الى روتين خاص فيجب تنظيف البشرة بلطف من خلال الابتعاد عن كلّد أنواع الصابون القوية أو التي تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، وتجنب منظف الوجه الذي يحتوي على اى نوع من انواع العطور وفي هذه الحالة أفضل منظف هو الذي يحتوي على مواد طبيعية ويكون خالي من العطور والكحول.

نصائح أخرى

تستكمل خبيرة التجميل: يجب تجنب تقشير بشرة الوجه لمدة 3 أيام او اسبوع بعد جلسة الليزر لأن التقشير قد يؤدي الى تهييج البشرة، ويزيد من احمرارها ويجب ان تقوم كل فتاة خضعت لجلسة ليزر بتمرير مكعبات الثلج على المناطق الاي قامت فيها بعمل جلسات ليزر، قبل وبعد وخلال جلسات الليزر، وذلك من أجل التخفيف من الشعور بالألم الذي قد قد تشعر به، كما يمكنها أن تقوم بطلب استخدام الكريم المخدر على المنطقة التي ستتعرض لليزر من أجل التخفيف من الآلام.