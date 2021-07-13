وزير فلسطينى: الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس

أعلن وزير شئون القدس فادي الهدمي، أن سلطات الاحتلال هدمت 62 مبنى بالقدس منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن خطر الإخلاء القسري لعائلات من منازلها في حي الشيخ جراح ما زال قائمًا، حيث يتهدد الإخلاء 86 عائلة في حي بطن الهوى، فيما يتهدد الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان.

جاء تصريحات الهدمي، اليوم، خلال لقائه سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، حيث بحثا تطورات الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس المحتلة.

ولفت «الهدمي»، خلال استقباله السفير الأردني، إلى التصاعد الخطير في عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومخططات إخلاء منازل أخرى والاعتقالات ومحاولة فرض حقائق جديدة على الأرض بالمدينة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وشكر الهدمي السفير الأردني على ما قدمه الأردن الشقيق لسكان الشيخ جراح من وثائق تثبت ملكية العائلات لمنازلها، إضافة إلى الحراك السياسي الأردني الحثيث دعمًا للقضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص.

كما أطلع الهدمي السفير الأردني على مخاطر المشروع الإسرائيلي المسمى مركز القدس الشرقية الذي يمس بالوضع القائم للقدس.

ولفت إلى خطورة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى، سواء من خلال الاقتحامات أو أوامر الإبعاد للمصلين وحراس المسجد وعرقلة أعمال الترميم بالمسجد، مقابل استمرار الحفريات الإسرائيلية وفتح الإنفاق في محيطه، محذرًا من تصاعد عمليات البناء الاستيطاني بالمستوطنات المقامة على أراضي المدينة.

وأكد أن التصعيد الإسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي التحرك سريعًا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى ومقدساته الإسلامية والمسيحية وصولًا إلى إنهاء الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير أبو وندي على استمرار المملكة بقيادة الملك عبدالله الثاني، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس، في الدفاع عن هوية المدينة المقدسة وعروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة وهويتها وانتهاك مقدساتها.