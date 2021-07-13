معهد أمراض النباتات يصدر تقريرا بنشاطه خلال يونيو

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات بأن المعهد أصدر تقريرا بنشاطه الخدمي والميداني والإرشادي والبحثي خلال شهر يونيو 2021 متضمنا زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر وقنا لمتابعة الحالة المرضية لقصب السكر، وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الإسماعيلية للوقوف على أسباب تضرر بعض مزارعي المانجو من انخفاض معدلات التزهير والعقد وزيادة تساقط الثمار.

وأضاف خليل أنه تم المرور على زراعات الخضر بمحافظة القليوبية – مركز شبين القناطر للوقوف على الحالة المرضية، والمرور على زراعات الخضر بمحافظة المنوفية – مدينة السادات لرصد الحالة المرضية، وزيارة ميدانية لحديقة الأورمان للوقوف على الحالة المرضية لأشجار الزينة والأشجار الخشبية، وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة الجيزة- مركز برقاش للوقوف على الحالة المرضية، وزيارة ميدانية لزراعات المانجو بمحافظة القليوبية- مركز شبين الناطر للوقوف على الحالة المرضية.

وأوضح أشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات، أنه قد قام باحثي المعهد بإلقاء 21 ندوة إرشادية في محافظات مصر الممثلة على أمراض محصول الذرة الشامية، و‏تم نشر عدد 6 بحوث في مجلات علمية دولية، وتم فحص عدد (409) عينات تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كما تم فحص عدد (51) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

وأكد مدير معهد أمراض النباتات، أنه تم الاشتراك فى أعمال (9) لجان فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة، وفحص عدد (45) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، وفحص عينات موز ناتج زراعة الأنسجة للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسي، وشراء 19 عزلة فطرية + عمل CD تجريب مركب هيدروماكس، وفحص عدد (30) طرد يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.