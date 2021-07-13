مصرع شخص أثناء محاولته سرقة استراحة أطباء المستشفى الجامعي بكفرالشيخ

أسفرت مطاردة أطباء مستشفى كفرالشيخ الجامعي لأحد الأشخاص الذي تسلل خلسة إلى استراحة الأطباء لسرقة متعلقاتهم إلى مصرعه بعد أن اكتشفه الأطباء فقفز على الفور من الطابق الرابع وفارق الحياة إثر تلك القفزة، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا يفيد بتلقي بلاغ من المستشفى الجامعي أن أحد الأطباء قد اكتشف وجود لص داخل غرفة استراحة الأطباء وعندما حاول مطاردته قام اللص بالقفز من الطابق الرابع ليلقى مصرعه على الفور.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وتم نقل الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبدأت الأجهزة المعنية بتفريغ الكاميرات لمعرفة ملابسات الواقعة وهوية هذا الشخص المجهول الذي تسلل لاستراحة الأطباء.