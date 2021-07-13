لينك تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية.. يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال للعام الدراسي الجديد 2021/2020، ويمكن الحصول على نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021 بالاسم والرقم القومي عبر اتباع تلك التعليمات وهي على هذا النحو التالي:

لينك تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2021

-أدخل إلى موقع وزارة التربية والتعليم

https://kg.emis.gov.eg/

-اضغط على خدمات أولياء الأمور.

- افتح صفحة الاستعلام عن نتيجة التنسيق ومن -ثم - ادخل الرقم القومي للطفل.

- انتظر لمدة ثوان حتى تظهر لك النتيجة.

كما يجب على ولي الأمر التوقيع على تعهد بعدم التقديم على مدرستين لغات في وقت واحد، ويجب على ولي الأمر بعد القبول في مدارس التنسيق بتسديد كل قيمة المصروفات الدراسية.

تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تنسيق رياض الاطفال من ٢ يونيو حتى ٣٠ يونيو، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقديمات مراحل رياض الأطفال بالمدارس الحكومية بجميع محافظات الجمهورية للالتحاق بالعام الدراسي الجديد (2021-2022) والتي يجب تحميلها أثناء تسجيل طلب التقديم وهي

الأوراق المطلوبة:

-عدد 5 صور شخصية حديثة للطفل 4*6 بخلفية بيضاء

-أصل شهادة ميلاد الطالب الكمبيوتر

-صورة بطاقة ولي الأمر لتحديد المربع السكني التابع له المدرسة المرشح لها نجله

-ملف تقديم كامل الدمغات

-شهادة صحية للطفل تؤكد حصوله على كافة تطعيمات وزارة الصحة

-إقرار ولى الأمر بمتابعة إجراءات التقديم إلكترونيا ويتم الحصول عليه مع الملف.

تقديم رياض الأطفال 2021 بالمدارس الحكومية



شروط التقديم:

كما حددت الشروط التي يجب توافرها في الأطفال قبل التقديم عبر رابط تسجيل بيانات رياض الاطفال للمدارس الحكومية وهي:-

-ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات في 1 أكتوبر المقبل

-توزيع الطفل على المدرسة التي تخدم مربعة السكني وفقا للعنوان المدون في بطاقة ولي الأمر.

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-إقرار ولي الأمر بعدم التقديم في أكثر من مدرسة ودفع المصرفات الدراسية عقب ظهور نتيجة الالتحاق بـ15 يوما

-اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية.