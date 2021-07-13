الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 6 قتلوا مواطن وحرقوا كنيسة في المنيا إلى المفتي

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، حكمها بإحالة  6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريا و3 اخرين غيابي  إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم الثالث من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين احمد الفقي، ومحمد صلاح.

- المتهمون ارتكبوا جريمتهم إثر فض اعتصام رابعة والنهضة 

وعاقبت المحكمة 5 متهمين بينهم 2 حضوريا والباقين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم، فيما عاقبت المحكمة 37 اخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل م4واطن يدعى اسكندر قوس صقر يومى 14 و15 من شهر أغسطس 2013، وحرق كنيسة دلجا والتجمهر وللتظاهر بالقرية عقب احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت المحكمة في الجلسة الماضية، استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما، بينهم 20 محبوسين على ذمة  القضية متورطين في قتل اسكندر قوس صقر أمام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة إحراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر اغسطس 2013، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية وقتل مواطنا دون وجه حق.

عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام،  ونصت  المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

الإعدام المنيا حرق كنيسة قتل مواطن محكمة جنايات المنيا

رئيس التحرير

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