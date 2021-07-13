محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يبحثان التحول الرقمى بالمؤسسات الحكومية

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، اجتماعاً تم خلاله مناقشة مخطط التطوير المؤسسى والتحول الرقمى للمحافظة وآليات استدامة تلك الأعمال، والتى تأتى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية.

جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ووفد الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

وجددت"محافظ دمياط" ترحيبها بالمهندسة غاده لبيب وفريق العمل، لافتة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لتنفيذ عملية التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لديوان عام المحافظة والمؤسسات التابعة له، كما أكدت أن تلك الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل هذه المنظومة بما يحقق تسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية و مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن التصدى لكل أوجه الفساد الإدارى، كما أوضحت إلى أنه تم الاتفاق على توفير فرص تدريبية للعاملين بالمحافظة والمؤسسات التابعة من خلال فرق مدربة من الوزارة وذلك فى ضوء تلك الخطة.

وخلال الإجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات محاور الخطة التى تتضمن بناء القدرات الرقمية لسد الفجوة الرقمية و مبادرات الشمول الرقمى و التطوير المؤسسى وأيضاً توضيح الفرق بين الميكنة والتحول الرقمى وكذا أهمية وجود قاعدة بيانات صحيحة وواضحة لمتخذى وصانعى القرار، بما يضمن تطوير الجهاز الإدارى للدولة بإستخدام تقنيات التحول الرقمى ومفاهيمه للمساهمة في تحسين إدارة موارد الدولة و الأداء الحكومى ويعظم من رضاء المواطنين والوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى وآمن والذى يتوافق مع مع محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية برؤية مصر ٢٠٣٠.