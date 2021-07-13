استقرار أسعار الأسماك اليوم.. و«البلطي» بـ17جنيها

استقرت أسعار الأسماك "جملة" اليوم، ليسجل كيلو البلطى بين 17 و24 جنيها، والبلطى الأسوانى بين 17 و37 جنيهًا، والكابوريا بين 30 و130 جنيها، والسمك البوري تراوح بين 47 و65 جنيها، والمكرونة السويسى بين 60 و80 جنيها، وفق ، وتراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.

وأكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة الزراعة في الاستزراع السمكي تهدف إلى زيادة نصيب الفرد 4 كيلو جرامات يوميا لتقترب من نصيب الفرد، وذلك طبقا لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، كما أنه مستهدف أن يصل الإنتاج السمكي في مصر إلى 3ملايين طن بحلول عام 2030.

وقال "مصيلحي" إن مشروع الفيروز الذي تم افتتاحه بشرق التفريعة في محافظة بور سعيد يعد من أضخم مشروعات استزراع سمكي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعة والذي ينفذ فية عملية الاستزراع السمكي في أحواض تربية باستخدام مياه البحر الخالصة على مساحة 16 ألف و342 فدانا تتضمن 5908 أحواض استزراع سمكي بطاقة إنتاجية أكثر من 13 ألف طن أسماك سنويا.

وأضا أن المشروع يتضمن أيضا بحيرتين للصيد بمساحة 9658 فدانا مقسمة إلى بحيرة شرقية والتي تقع على 425 فدانا، وكذلك بحيرة غربية والتي تقع على مساحة 5772 فدانا، وأحواض ترسيب بمساحة 3461 فدانا لن يتم البدء في لتنضم لبحيرة الغربية، ومتوسط الطاقة الإنتاجية المستهدفة لهم هي 4 آلاف طن أسماك بحرية سنويا.