الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة الرحلات السياحية القادمة من البحرين إلى مطار الغردقة

مطار الغردقة
مطار الغردقة

قالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للمطارات، إن مطار الغردقة الدولي يشهد خلال الفترة الراهنة زيادة في الرحلات الجوية الدولية السياحية القادمة من دول البحرين الشقيقة عبر طائرات الشركة الوطنية البحرينية، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي الوباء القاتل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطار الغردقة الدولي يستقبل أسبوعيا رحلتين قادمتين من مطار المنامة الدول لقل مئات السائحين البحرينيين، والراغبين في زيارة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والشواطىء السياحية الجميلة بمدينة شرم الشيخ، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءت والتدابير الاحترازية والوقائية لكافة الوفود الوافدة إلى المطار.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي مختلف الجنسيات مع بداية الشهر المقبل وخاصة مع قرب حلول الفصل الشتوي، والذي سيشهد كثافة ركابية وجوية هائلة قادمة من مختلف دول العالم، عقب حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الفترة الماضية.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات المصرية، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

السياحة البحرينية تنشيط السياحة اخبار مطار الغردقة وزارة الطيران وزارة السياحة

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