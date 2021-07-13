مجلس الوزراء العراقى يعقد اجتماعا طارئا بسبب حريق مستشفى ذى قار

أعلن مجلس الوزراء العراقي عن عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بمحافظة ذي قار.

من جهتها أوضحت وزارة الصحة العراقية أن حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع اسطوانات الأكسُجين مؤكدة ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار إلى 41 قتيلًا.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أكد أن البرلمان سيدرس الخيارات المتاحة بخصوص ما جرى في مستشفى الحسين، مشيرا إلى أن فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق إن فرق الدفاع المدني منعت امتداد النيران إلى مبنى مستشفى الحسين بمحافظة ذي قار.

وأعلنت مديرية الصحة فى محافظ ذي قار العراقية، مساء الإثنين، حالة الطوارئ، عقب حريق ضخم ما زال مستمرا حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي لمديرية صحة ذي قار عمار الزاملي، إن صحة ذي قار تعلن حالة الطوارئ على خلفية حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي في المحافظة.

وتوجه رئيس الوزراء العراقى إلى محافظة ذى قار لمتابعة الأوضاع عقب اندلاع الحريق.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر الحريق الضخم الذي اندلع مساء الإثنين في مستشفى العزل والناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وتظهر اللقطات المتداولة اندلاع ألسنة اللهب والدخان بكثافة من داخل المستشفى فيما لا زالت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وسط تجمع لأهالي المصابين والمرضى بالقرب من الحريق.

يذكر أنه فى إبريل الماضي اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.