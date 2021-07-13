عرض رياضى لطلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم

شهد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اليوم الإثنين، العرض الرياضي الذي قدمه طلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم.

جاء ذلك بحضور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وهشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للرياضة الجامعية، ومحمد عماد نائب محافظ الفيوم، وخالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و محمد سعيد أبو الغار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، ولجنة التحكيم، والوفود المشاركة باللقاء، ورجال الصحافة والاعلام.

وجاء العرض الرياضي متضمنًا العديد من الفقرات، منها فقرة رياضية حول الحياة المدنية، وفقرة أخرى حول تنمية الولاء للوطن ، بالإضافة لفقرة ثالثة تظهر اهتمام الدولة بالمرأة المصرية بوصفها نواة لبناء الوطن .



وجاءت الفقرة الأخيرة في العرض لتظهر اللياقة والمرونة من خلال القيام ببعض حركات الجمباز، وشارك بالعرض الرياضي ٥٠ طالبًا وطالبة من أبناء كلية التربية الرياضية بالفيوم.

يذكر أن كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم قد شاركت بهذا العرض في أحد المسابقات القمية المتخصصة وحازت على المركز الثاني بجامعة الإسكندرية.

بدأت فعاليات اللقاء بطابور عرض شارك فيه طلاب ممثلين عن كل الجامعات المصرية صحبه عزف للموسيقي العسكرية.

عرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم

عرض رياضي لطلاب كلية التربية الرياضية بالفيوم